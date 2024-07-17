Il Santo raffigurato con le pietre su un libro

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Santo raffigurato con le pietre su un libro' è 'Liborio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBORIO

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Perché la soluzione è Liborio? Liborio è un santo spesso rappresentato con pietre su un libro, simbolo della sua saggezza e della sua vita dedicata alla fede. La sua figura ispira devozione e rispetto tra i credenti, che vedono in lui un esempio di purezza e dedizione spirituale. La presenza delle pietre sul testo sottolinea l'importanza delle tradizioni e delle storie che tramandano i valori cristiani attraverso i secoli.

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Il Santo raffigurato con le pietre su un libro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Liborio

Per risolvere la definizione "Il Santo raffigurato con le pietre su un libro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Liborio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il Santo raffigurato con le pietre su un libro

Il Santo raffigurato con le pietre su un libro Risposta: LIBORIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: L______

L______ Inizia con: L

L Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno I Imola B Bologna O Otranto R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Liborio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Santo raffigurato con le pietre su un libro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.