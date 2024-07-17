Recipiente per bevute modeste

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Recipiente per bevute modeste' è 'Bottiglietta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTTIGLIETTA

Come completare la definizione Definizione: Recipiente per bevute modeste

Recipiente per bevute modeste Risposta: BOTTIGLIETTA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: B___________

B___________ Inizia con: B

B Finisce con: A

Perché la soluzione è Bottiglietta? Una bottiglietta è un piccolo contenitore destinato a contenere bevande, spesso di uso quotidiano. La sua forma compatta e il materiale leggero la rendono pratica per essere trasportata e consumata in diversi contesti. Ideale per acqua, succhi o altre bevande, permette di conservare le proprietà e la freschezza del liquido. La sua semplicità e funzionalità la rendono uno strumento indispensabile per chi desidera portare con sé una bevanda in modo comodo.

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Per la definizione "Recipiente per bevute modeste", la soluzione di 12 lettere è Bottiglietta. Scheda curata da Sara Verdi.

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Recipiente per bevute modeste: schema e soluzione enigmistica

Quando la definizione "Recipiente per bevute modeste" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bottiglietta'.

Schemi utili per Bottiglietta

Schema parole: 12

La soluzione inizia con B

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: B___________

Schema finale: ________ETTA

Le 12 lettere della soluzione Bottiglietta

B Bologna O Otranto T Torino T Torino I Imola G Genova L Livorno I Imola E Empoli T Torino T Torino A Ancona

La soluzione 'Bottiglietta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Recipiente per bevute modeste". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.