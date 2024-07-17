Recipiente per bevute modeste
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Recipiente per bevute modeste' è 'Bottiglietta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BOTTIGLIETTA
Come completare la definizione
- Definizione: Recipiente per bevute modeste
- Risposta: BOTTIGLIETTA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: B___________
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Bottiglietta? Una bottiglietta è un piccolo contenitore destinato a contenere bevande, spesso di uso quotidiano. La sua forma compatta e il materiale leggero la rendono pratica per essere trasportata e consumata in diversi contesti. Ideale per acqua, succhi o altre bevande, permette di conservare le proprietà e la freschezza del liquido. La sua semplicità e funzionalità la rendono uno strumento indispensabile per chi desidera portare con sé una bevanda in modo comodo.
Per la definizione "Recipiente per bevute modeste", la soluzione di 12 lettere è Bottiglietta. Scheda curata da Sara Verdi.
Recipiente per bevute modeste: schema e soluzione enigmistica
Quando la definizione "Recipiente per bevute modeste" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bottiglietta'.
Schemi utili per Bottiglietta
- Schema parole: 12
- La soluzione inizia con B
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: B___________
- Schema finale: ________ETTA
Le 12 lettere della soluzione Bottiglietta
La soluzione 'Bottiglietta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Recipiente per bevute modeste". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Altre definizioni collegate
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