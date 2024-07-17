Recipiente per bevute modeste

Sara Verdi | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Recipiente per bevute modeste' è 'Bottiglietta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTTIGLIETTA

Come completare la definizione

  • Definizione: Recipiente per bevute modeste
  • Risposta: BOTTIGLIETTA
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: B___________
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

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Per la definizione "Recipiente per bevute modeste", la soluzione di 12 lettere è Bottiglietta. Scheda curata da Sara Verdi.

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Recipiente per bevute modeste: schema e soluzione enigmistica

Quando la definizione "Recipiente per bevute modeste" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bottiglietta'.

Schemi utili per Bottiglietta

  • Schema parole: 12
  • La soluzione inizia con B
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: B___________
  • Schema finale: ________ETTA

Le 12 lettere della soluzione Bottiglietta

B Bologna
O Otranto
T Torino
T Torino
I Imola
G Genova
L Livorno
I Imola
E Empoli
T Torino
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Bottiglietta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Recipiente per bevute modeste". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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