COLORNO

Perché la soluzione è Colorno? Colorno è una suggestiva località del Parmense, famosa per essere stata la sede estiva dei principi Farnese. Questo borgo, ricco di storia e charme, ospita un celebre palazzo che riflette l’eleganza dell’epoca. Oggi, Colorno rappresenta un incantevole esempio di patrimonio culturale, ideale per scoprire la bellezza e le tradizioni della regione Emilia-Romagna.

La località del Parmense il cui Palazzo Ducale fu sede estiva della famiglia FarneseLa località marchigiana sede di un noto santuarioLocalità eritrea sede di battaglie colonialiLocalità del Piacentino sede d una ex centrale nucleareLocalità ticinese sede di un famoso outlet

