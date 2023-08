Località eritrea sede di battaglie coloniali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località eritrea sede di battaglie coloniali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGORDAT

Significato/Curiosita : Localita eritrea sede di battaglie coloniali

agordat (anche curdèt, akordat o ak'ordat ; in ge'ez ) è una cittadina dell'eritrea, situata a 160 km (17,5 ore di viaggio con l'autobus) a ovest...

