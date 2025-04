Dannosa alla salute - Soluzione Cruciverba: Nociva

NOCIVA

Lo sapevi che? Frode alimentare: Per frode alimentare si intende la produzione e la distribuzione di alimenti non conformi alle norme vigenti. La frode alimentare si suddivide in frode sanitaria e frode commerciale. Le frodi alimentari sono spesso attuate da aziende con l'intento di abbassare in maniera fraudolenta i propri costi di produzione e di conseguenza aumentare il proprio guadagno, a discapito della qualità dei prodotti alimentari e della salute dei consumatori.

