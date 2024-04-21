Dannosa per la salute

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dannosa per la salute' è 'Nociva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOCIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dannosa per la salute" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dannosa per la salute". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Nociva? Qualcosa che può arrecare danni al benessere del nostro organismo viene considerata particolarmente pericolosa. Questa condizione o sostanza può causare effetti negativi e mettere a rischio la nostra salute. È importante evitarla o limitarne l'uso per mantenere uno stile di vita sano. La presenza di elementi nocivi può portare a problemi di vario genere, compromettendo il nostro equilibrio e la qualità della vita.

Dannosa per la salute nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nociva

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dannosa per la salute" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dannosa per la salute" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Nociva:

N Napoli O Otranto C Como I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dannosa per la salute" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

