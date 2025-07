Un arteria del collo nei cruciverba: la soluzione è Carotide

CAROTIDE

Curiosità e Significato di Carotide

Approfondisci la parola di 8 lettere Carotide: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carotide? La carotide è un'importante arteria che si trova nel collo e che fornisce sangue al cervello, al viso e al cuoio capelluto. È una delle principali vie di approvvigionamento sanguigno per la testa. Quando si parla di un'arteria del collo, spesso ci si riferisce proprio alla carotide, simbolo di vitalità e salute del sistema circolatorio. Conoscere questa arteria è fondamentale per capire come avviene il flusso sanguigno nel nostro corpo.

Come si scrive la soluzione Carotide

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

T Torino

I Imola

D Domodossola

E Empoli

