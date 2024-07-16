Crescono sul corpo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Crescono sul corpo' è 'Peli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PELI

Perché la soluzione è Peli? I peli sono quelle piccole strutture che si sviluppano sulla pelle, spesso visibili in alcune aree del corpo. Sono fondamentali per la protezione e la regolazione della temperatura, oltre a contribuire all'estetica personale. La loro crescita può variare da persona a persona e può essere influenzata da fattori ormonali e genetici. Osservare i peli permette di capire meglio come funziona il nostro corpo.

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Crescono sul corpo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Peli

In presenza della definizione "Crescono sul corpo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Crescono sul corpo

Crescono sul corpo Risposta: PELI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

P Padova E Empoli L Livorno I Imola

La soluzione 'Peli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Crescono sul corpo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.