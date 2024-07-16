Crescono sul corpo

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Crescono sul corpo' è 'Peli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PELI

Perché la soluzione è Peli? I peli sono quelle piccole strutture che si sviluppano sulla pelle, spesso visibili in alcune aree del corpo. Sono fondamentali per la protezione e la regolazione della temperatura, oltre a contribuire all'estetica personale. La loro crescita può variare da persona a persona e può essere influenzata da fattori ormonali e genetici. Osservare i peli permette di capire meglio come funziona il nostro corpo.

Vuoi approfondire la risposta Peli? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Peli'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Crescono sul corpo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Peli

In presenza della definizione "Crescono sul corpo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Crescono sul corpo
  • Risposta: PELI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: P___
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Peli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Crescono sul corpo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Scuote il corpo Irrigidimento del corpo dovuto a disturbi mentali Il Raymond che scrisse Il diavolo in corpo Disegnare sul corpo Un tessuto del corpo 

Altre definizioni collegate

Con crescono: Si tagliano man mano che crescono 

Con corpo: Si staccano dal corpo dei pesci 