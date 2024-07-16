Crescono sul corpo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Crescono sul corpo' è 'Peli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PELI
Perché la soluzione è Peli? I peli sono quelle piccole strutture che si sviluppano sulla pelle, spesso visibili in alcune aree del corpo. Sono fondamentali per la protezione e la regolazione della temperatura, oltre a contribuire all'estetica personale. La loro crescita può variare da persona a persona e può essere influenzata da fattori ormonali e genetici. Osservare i peli permette di capire meglio come funziona il nostro corpo.
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Crescono sul corpo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Peli
In presenza della definizione "Crescono sul corpo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Crescono sul corpo
- Risposta: PELI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Peli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Crescono sul corpo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Scuote il corpo Irrigidimento del corpo dovuto a disturbi mentali Il Raymond che scrisse Il diavolo in corpo Disegnare sul corpo Un tessuto del corpo
Altre definizioni collegate
Con crescono: Si tagliano man mano che crescono
Con corpo: Si staccano dal corpo dei pesci