ERIC

Curiosità e Significato di Eric

Perché la soluzione è Eric? Eric è un nome proprio di origine inglese, spesso usato come diminutivo di Eric. In ambito letterario, si collega a George Orwell, pseudonimo dello scrittore Eric Arthur Blair, che ha scritto capolavori come 1984 e La fattoria degli animali. Questa parola rappresenta quindi il nome nascosto dietro uno tra i più celebri autori del XX secolo, simbolo di critica sociale e distopia.

Come si scrive la soluzione Eric

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

