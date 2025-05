Omaggio alla libro di George Orwell del 1938 nei cruciverba: la soluzione è Catalogna

CATALOGNA

Curiosità e Significato di "Catalogna"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Catalogna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Catalogna è l'omaggio al libro di Orwell del 1938, *Sacrifice of the Cat*, spesso associato alla regione catalana. La parola si riferisce a una regione storica nel nord-est della Spagna, famosa per la sua identità culturale e linguistica, e spesso simbolo di autonomia e orgoglio locale.

La regione spagnola con BarcellonaLa cicoria che dà le puntarelleRomanzo di George OrwellGeorge Orwell scrisse quella degli animaliIl Blair noto come George Orwell

Come si scrive la soluzione: Catalogna

La definizione "Omaggio alla libro di George Orwell del 1938" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

