DISTOPIA

Curiosità e Significato di Distopia

Approfondisci la parola di 8 lettere Distopia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Distopia? La parola distopia si riferisce a un'immaginaria società futura caratterizzata da oppressione, controllo e ingiustizie, spesso presentata come una versione distorta di un ideale. È il genere letterario che Orwell ha utilizzato nel suo capolavoro per esplorare le paure e le conseguenze di un potere totalitario. Un modo per riflettere sui rischi di un mondo senza libertà e diritti.

