Volatile che razzola nei cruciverba: la soluzione è Gallina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Volatile che razzola' è 'Gallina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALLINA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Gallina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gallina? Volatile che razzola si riferisce a un uccello, come la gallina, che cerca cibo grattando il terreno con il becco. È un modo colorito per descrivere l’atto di cercare con attenzione e costanza. La gallina, simbolo di semplicità e quotidianità, rappresenta anche la cura e l’attenzione in molte culture italiane. Quindi, la soluzione è la gallina, un vero esempio di volatile che razzola.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Depone a favore del suo proprietarioSe è vecchia fa buon brodoMeglio un uovo oggi che una domaniUn imponente volatileUn volatile dal piumaggio mimetico e dalle ottime carniUn grosso volatile di montagna affine al fagiano

