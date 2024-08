La Soluzione ♚ Depone a favore del suo proprietario La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GALLINA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GALLINA

Curiosità su Depone a favore del suo proprietario: Il pollo (Gallus gallus domesticus Linnaeus, 1758) è un uccello domestico, il più allevato e commercializzato di tutti gli animali (stimati in 23 miliardi di polli vivi). Storia Derivante da varie specie selvatiche di origini indiane, la sua presenza è documentata dal 4000 a. C. nella piana dell'Indo, da cui (attraverso la Persia) è giunto in Grecia e quindi in Europa.

