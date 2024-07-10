Tubero che si affetta

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tubero che si affetta' è 'Tartufo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARTUFO

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Perché la soluzione è Tartufo? Il tartufo è un fungo subterraneo di grande pregio culinario e aromatico, noto per la sua consistenza compatta e il profumo intenso. Si sviluppa sotto terra, avvolto nel terreno, e si raccoglie con l'aiuto di cani o maiali addestrati. La sua superficie esterna è irregolare e ruvida, mentre la polpa interna è compatta e ricca di aromi unici. La sua rarità e il sapore delicato lo rendono uno degli ingredienti più ambiti nella gastronomia mondiale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tubero che si affetta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Tubero che si affetta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tartufo

Per risolvere la definizione "Tubero che si affetta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tubero che si affetta" conferma che la soluzione 'Tartufo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tartufo

T Torino A Ancona R Roma T Torino U Udine F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tubero che si affetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tartufo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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