Si affetta prima di gustarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affetta prima di gustarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORTA

Significato/Curiosita : Si affetta prima di gustarla

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi torta (disambigua). torta è un termine generico utilizzato in italiano e in altre lingue dell'europa...

Altre risposte alla domanda : Si affetta prima di gustarla : affetta; prima; gustarla; Vi si affetta no i tronchi; L unità di peso usata per l affetta to; Si affetta per friggerla; I componenti della staffetta che recano la fiaccola olimpica; Persona di affetta ta distinzione; La prima parte del viaggio; Si spendevano prima dell euro; La prima martire cristiana; Si servono prima del primo; Gli stipendi prima di tasse e trattenute;

