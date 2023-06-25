Si affetta per friggerla

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si affetta per friggerla' è 'Patata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATATA

Perché la soluzione è Patata? La patata, quando viene tagliata a fette sottili e cuocuta nell’olio caldo, diventa croccante e deliziosa. Questo metodo permette di ottenere delle gustose fritture, molto apprezzate come snack o contorno. La sua versatilità in cucina la rende uno degli ingredienti più amati, perfetta per preparare patatine o chips. La sua consistenza e sapore si esaltano attraverso questa semplice ma efficace tecnica di cottura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si affetta per friggerla" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si affetta per friggerla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La definizione "Si affetta per friggerla" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si affetta per friggerla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Patata:

P Padova A Ancona T Torino A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si affetta per friggerla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

