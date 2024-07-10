Il torsolo del granturco

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il torsolo del granturco' è 'Tutolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTOLO

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Perché la soluzione è Tutolo? Il tutolo è la parte che si trova alla sommità del granturco, svolgendo un ruolo importante nel proteggere il chicco durante la crescita. È costituito da fibre robuste e pelose che avvolgono il mazzo di spighe, contribuendo a mantenere le parti interne al sicuro da agenti esterni. Questa struttura naturale si presenta come un involucro esterno che si stacca facilmente dal resto della pannocchia. Il tutolo si getta spesso come residuo agricolo dopo la mietitura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il torsolo del granturco". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il torsolo del granturco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tutolo

Se la definizione "Il torsolo del granturco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il torsolo del granturco" conferma che la soluzione 'Tutolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tutolo

T Torino U Udine T Torino O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il torsolo del granturco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tutolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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