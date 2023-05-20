Granturco

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Granturco' è 'Mais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Granturco" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Granturco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Mais? Il mais è una pianta cerealicola molto coltivata, originaria delle Americhe, utilizzata sia come alimento che come foraggio per gli animali. I suoi chicchi gialli o bianchi sono ricchi di carboidrati e rappresentano una fonte importante di nutrimento in molte culture. Questo cereale è anche impiegato per produrre farine, oli e alimenti trasformati. La sua versatilità e diffusione lo rendono uno degli alimenti più consumati al mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Granturco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mais

La definizione "Granturco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Granturco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mais:

M Milano A Ancona I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Granturco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una varietà di graminaceaGranoturcoCereale fra i più coltivatiLe spighe del granturcoGranturco ingleseGranturco soffiatoPiatti tipici del nord Italia a base di granturcoIl torsolo del granturco