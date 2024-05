Significato della soluzione per: Granturco soffiato

Sostantivo

popcorn ( approfondimento) m inv, solitamente utilizzato come plurale

(forestierismo) , (gastronomia) alimento costituito da chicchi di mais riscaldati (solitamente in padella o al forno) fino a far esplodere l'acqua contenuta al loro interno; si presentano come piccoli batuffoli bianchi di consistenza morbida e dalla caratteristica forma irregolare e sono solitamente serviti come spuntino salato mi piace mangiare i popcorn mentre guardo un film

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /pop.krn/

Etimologia / Derivazione

prestito dall'inglese popcorn, a sua volta costituito da corn (in inglese americano "mais") e pop come abbreviazione di popped, "scoppiettato"; attestato in inglese dal 1810 e in italiano dal 1958

Parole derivate

film-popcorn

Varianti