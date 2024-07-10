La sposò il Re Sole

SOLUZIONE: MAINTENON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La sposò il Re Sole" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sposò il Re Sole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Maintenon? Maria Leszczyńska, famosa per essere stata la regina di Francia, nacque in Polonia. Tuttavia, è più nota per il suo legame con Luigi XV, che la sposò grazie a un matrimonio promosso dal Re Sole, Luigi XIV. La loro unione rafforzò i legami tra le due nazioni e contribuì alla storia della monarchia francese. La sua figura è rimasta impressa nel tempo come esempio di alleanza politica e di influenza reale.

Per risolvere la definizione "La sposò il Re Sole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sposò il Re Sole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Maintenon:

M Milano A Ancona I Imola N Napoli T Torino E Empoli N Napoli O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sposò il Re Sole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

