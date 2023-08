Fu sposa di Luigi XIV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu sposa di Luigi XIV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAINTENON

Significato/Curiosita : Fu sposa di luigi xiv

Sole. disambiguazione – "luigi xiv" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi luigi xiv (disambigua). luigi xiv di borbone, detto il re sole... Madame de maintenon, nata françoise d'aubigné (niort, 27 novembre 1635 – saint-cyr-l'école, 15 aprile 1719), è stata la sposa morganatica di re luigi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

