La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Madame de sposa morganatica di Luigi XIV' è 'Maintenon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAINTENON

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Maintenon? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Maintenon.

Perché la soluzione è Maintenon? Mantennon è il nome di una nobildonna francese che, pur non essendo sposa ufficiale di Luigi XIV, visse con lui in un legame morganatico, cioè senza diritti ereditari. La sua presenza influenzò la corte e la storia del regno di Francia, lasciando un segno importante nel panorama delle relazioni monarchiche. La sua figura rappresenta l’evoluzione dei rapporti tra amore e status sociale nell’epoca.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fu sposa di Luigi XIVLuigi XIV era le SoleilLuigi XIV: era le SoleilCosì era il vedovo in un film con Fabio De LuigiLuigi XIV il

Se ti sei imbattuto nella definizione "Madame de sposa morganatica di Luigi XIV", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

O Otranto

N Napoli

