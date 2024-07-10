Il naturale accumulo di sabbia che aumenta l estensione della spiaggia nei cruciverba: la soluzione è Ripascimento
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il naturale accumulo di sabbia che aumenta l estensione della spiaggia' è 'Ripascimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
RIPASCIMENTO
Curiosità e Significato di Ripascimento
Hai risolto il cruciverba con Ripascimento? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Ripascimento.
Come si scrive la soluzione Ripascimento
Hai davanti la definizione "Il naturale accumulo di sabbia che aumenta l estensione della spiaggia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 12 lettere della soluzione Ripascimento:
