SOLUZIONE: DESERTICOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice di animale che vive in un mare di sabbia" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice di animale che vive in un mare di sabbia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Deserticolo? Un animale che si adatta a vivere in ambienti aridi e privi di acqua, spesso nascosto sotto la sabbia, rappresenta un esempio di adattamento alle condizioni estreme di un ambiente sabbioso. Questi esseri sono capaci di sopravvivere grazie a caratteristiche specializzate che permettono loro di resistere alla scarsità di risorse e alle alte temperature. La loro presenza testimonia come la natura trovi modi per prosperare anche nelle zone più ostili. La loro vita si svolge in un habitat particolare, definito appunto deserticolo.

Se la definizione "Si dice di animale che vive in un mare di sabbia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice di animale che vive in un mare di sabbia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Deserticolo:

D Domodossola E Empoli S Savona E Empoli R Roma T Torino I Imola C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice di animale che vive in un mare di sabbia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

