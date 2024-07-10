Gli atleti che si misurano su 110 metri

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gli atleti che si misurano su 110 metri' è 'Ostacolisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTACOLISTI

Perché la soluzione è Ostacolisti? Gli atleti che si misurano su 110 metri sono conosciuti come ostacolisti. Questi sportivi affrontano una gara breve e intensa, in cui devono superare barriere poste lungo il percorso. La loro abilità consiste nel combinare velocità, agilità e tecnica per superare gli ostacoli senza perdere slancio. La disciplina richiede allenamento specifico e concentrazione elevata, poiché ogni errore può compromettere il risultato finale. Gli ostacolisti si distinguono per la capacità di mantenere il ritmo anche in condizioni di pressione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli atleti che si misurano su 110 metri". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Gli atleti che si misurano su 110 metri nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ostacolisti

Per risolvere la definizione "Gli atleti che si misurano su 110 metri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli atleti che si misurano su 110 metri" conferma che la soluzione 'Ostacolisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ostacolisti

O Otranto S Savona T Torino A Ancona C Como O Otranto L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli atleti che si misurano su 110 metri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostacolisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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