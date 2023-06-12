Si misurano con le mani aperte

Home / Soluzioni Cruciverba / Si misurano con le mani aperte

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si misurano con le mani aperte' è 'Spanne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPANNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si misurano con le mani aperte" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si misurano con le mani aperte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Spanne? Lo spanne rappresenta una misura che si ottiene aprendo le mani e valutando la distanza tra le punte delle dita. Questa tecnica viene spesso utilizzata per stimare dimensioni o lunghezze in modo pratico e immediato, senza l’uso di strumenti. È particolarmente utile in contesti quotidiani o artigianali, dove la precisione non è fondamentale ma la rapidità sì. La capacità di utilizzare questa misura dipende dalla lunghezza delle proprie mani e dalla familiarità con questa modalità di valutazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si misurano con le mani aperte nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spanne

Per risolvere la definizione "Si misurano con le mani aperte", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si misurano con le mani aperte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Spanne:

S Savona P Padova A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si misurano con le mani aperte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Misure approssimativeSi misurano aperteLo si stende a maniDonne che si misuranoSi pizzica con due maniSi dànno stringendo le mani