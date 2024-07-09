Zucchero : sembra una nuvola
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Zucchero : sembra una nuvola' è 'Filato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FILATO
La risposta Filato è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Filato? Lo zucchero, che assomiglia a una nuvola, è un ingrediente dolce e leggero, spesso utilizzato in cucina per conferire sapore e consistenza ai dolci. La parola voce, in questo contesto, si collega a filato, che è un filo sottile e continuo, simile alle particelle di zucchero che si presentano come una nuvola di cristalli. Entrambi evocano l'immagine di un elemento sottile e fluttuante, capace di creare un effetto di leggerezza e delicatezza.
Zucchero : sembra una nuvola nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Filato
In presenza della definizione "Zucchero : sembra una nuvola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Filato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Zucchero : sembra una nuvola
- Risposta: FILATO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: F_____
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Filato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Zucchero : sembra una nuvola". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un dolce sul quale si sparge zucchero a velo Lo è la torta ricoperta dallo zucchero Sembra oro Dolci di mandorle miele e zucchero Quando è lucido sembra oro
Altre definizioni collegate
Con zucchero: Si usa per girare lo zucchero nella tazzina
Con sembra: A molti sembra impazzito
Con nuvola: I Pellirosse di Nuvola Rossa