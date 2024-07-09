Zucchero : sembra una nuvola

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Zucchero : sembra una nuvola' è 'Filato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FILATO

La risposta Filato è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Filato? Lo zucchero, che assomiglia a una nuvola, è un ingrediente dolce e leggero, spesso utilizzato in cucina per conferire sapore e consistenza ai dolci. La parola voce, in questo contesto, si collega a filato, che è un filo sottile e continuo, simile alle particelle di zucchero che si presentano come una nuvola di cristalli. Entrambi evocano l'immagine di un elemento sottile e fluttuante, capace di creare un effetto di leggerezza e delicatezza.

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Zucchero : sembra una nuvola nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Filato

In presenza della definizione "Zucchero : sembra una nuvola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Filato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Zucchero : sembra una nuvola
  • Risposta: FILATO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: F_____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

F Firenze
I Imola
L Livorno
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Filato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Zucchero : sembra una nuvola". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un dolce sul quale si sparge zucchero a velo Lo è la torta ricoperta dallo zucchero Sembra oro Dolci di mandorle miele e zucchero Quando è lucido sembra oro 

Altre definizioni collegate

Con zucchero: Si usa per girare lo zucchero nella tazzina 

Con sembra: A molti sembra impazzito 

Con nuvola: I Pellirosse di Nuvola Rossa 