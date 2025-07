Sembra oro nei cruciverba: la soluzione è Ottone

OTTONE

Curiosità e Significato di Ottone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ottone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ottone? Ottone è un metallo di colore dorato, famoso per la sua lucentezza e resistenza alla corrosione. Spesso usato in oggetti di arredamento, strumenti musicali e decorazioni, richiama il bagliore prezioso dell’oro ma a un costo più accessibile. La sua versatilità ne fa un materiale molto apprezzato in diversi settori, rendendo il suo nome simbolo di eleganza e robustezza.

Come si scrive la soluzione Ottone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sembra oro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L O O I N A I V L I C F E S Z I A G Mostra soluzione



