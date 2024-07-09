Situate agli antipodi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Situate agli antipodi' è 'Opposte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPPOSTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Situate agli antipodi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Situate agli antipodi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Opposte? Le parole opposte sono termini che si trovano agli antipodi tra loro, rappresentando concetti contrapposti o precisamente opposti. Questi vocaboli evidenziano differenze significative e spesso si usano per creare contrasto o chiarire differenze tra idee, oggetti o caratteristiche. La relazione tra le voci opposte permette di mettere in evidenza i confini tra due realtà opposte, facilitando la comprensione e l’interpretazione di testi e situazioni. La conoscenza di queste coppie aiuta a sviluppare un lessico più ricco e preciso.

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Situate agli antipodi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Opposte

In presenza della definizione "Situate agli antipodi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Situate agli antipodi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Opposte:

O Otranto P Padova P Padova O Otranto S Savona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Situate agli antipodi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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