Dà nome al canale 54 della Rai nei cruciverba: la soluzione è Storia
STORIA
Le 6 lettere della soluzione Storia:
S Savona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
A Ancona
