La soluzione di 7 lettere per la definizione: Dà nome al canale fra l Adriatico e lo Ionio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OTRANTO

Curiosità su Da nome al canale fra l adriatico e lo ionio: Il canale d'otranto è il tratto del mar mediterraneo compreso fra la puglia (punta palascia) e l'albania (capo linguetta). divide il mare adriatico dal... Otranto (Uàntu in dialetto salentino, eet, traslitterato Derentò in grico) è un comune italiano di 5 618 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. Situato sulla costa adriatica della regione storica del Salento, è famoso come centro turistico a livello internazionale grazie alla presenza di strutture ricettive e complessi turistici nati già a partire dalla fine degli anni sessanta del Novecento e progettati da importanti architetti. Otranto è posto nella punta più estrema della penisola salentina e risulta il comune più orientale d'Italia: il capo omonimo, chiamato anche Punta Palascìa, a sud del centro abitato, è il punto ...

