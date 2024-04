La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ramoscelli che si trapiantano. TALEE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La talea è un frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell'acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Il più delle volte si tratta di un rametto destinato a radicarsi.Si tratta di un metodo di riproduzione che sfrutta le enormi proprietà rigenerative dei vegetali, in particolare quella di differenziare il tessuto indifferenziato (meristematico); un organismo vegetale è, in generale, in grado di rigenerare parti perdute molto più facilmente di un organismo animale (totipotenza delle cellule vegetali). Infatti la talea può costituirsi a partire da un frammento di foglia, di ...

talea ( approfondimento) f sing (pl.: talee)

(botanica) piccolo ramoscello tagliato da alcune piante ed avente almeno una gemma, che, una volta piantato, forma le radici, dando origine ad una nuova pianta

Sillabazione

tà | le | a o ta | lè | a

Pronuncia

IPA: /'talea/ o IPA: /ta'la/

Etimologia / Derivazione

dal latino talea

Sinonimi

propaggine, margotta, barbatella, magliolo

Iperonimi