La soluzione di 7 lettere per la definizione 'come un sasso' è 'Dormire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DORMIRE

Perché la soluzione è Dormire? Quando si parla di un modo di riposare profondamente e senza sogni, si fa riferimento a un sonno che sembra immobile e solido, simile a un sasso. Durante questo stato, il corpo si rilassa completamente, e la mente si distacca dal mondo esterno, come se fosse inerte e immobile. È un momento di pura quiete, in cui le energie si ricaricano e si preparano a ripartire. Un riposo così intenso è spesso associato a un bisogno di rigenerazione totale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "come un sasso" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "come un sasso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Per risolvere la definizione "come un sasso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "come un sasso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dormire:

D Domodossola O Otranto R Roma M Milano I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "come un sasso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

