Termina quando cala la tela

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Termina quando cala la tela' è 'Atto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTO

Perchè la soluzione è Atto? Un atto si conclude quando cala la tela, segnando la fine di una scena o di un episodio. È il momento in cui tutto si ferma, lasciando spazio alla riflessione o a un nuovo inizio. La conclusione avviene con un gesto che chiude definitivamente il momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Termina quando cala la tela
  • Risposta: ATTO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: A___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O
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Termina quando cala la tela nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Atto

Quando la definizione "Termina quando cala la tela" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atto'.

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Atto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Termina quando cala la tela". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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