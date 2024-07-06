Termina quando cala la tela

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Termina quando cala la tela' è 'Atto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTO

Perchè la soluzione è Atto? Un atto si conclude quando cala la tela, segnando la fine di una scena o di un episodio. È il momento in cui tutto si ferma, lasciando spazio alla riflessione o a un nuovo inizio. La conclusione avviene con un gesto che chiude definitivamente il momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Termina quando cala la tela

Termina quando cala la tela Risposta: ATTO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: A___

A___ Inizia con: A

A Finisce con: O

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Termina quando cala la tela nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Atto

Quando la definizione "Termina quando cala la tela" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atto'.

Le 4 lettere della soluzione

A Ancona T Torino T Torino O Otranto

La soluzione 'Atto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Termina quando cala la tela". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.