Quello rettangolo ha i cateti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello rettangolo ha i cateti' è 'Triangolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIANGOLO

Perché la soluzione è Triangolo? Un triangolo è una figura geometrica costituita da tre lati e tre angoli. Quando uno di questi triangoli presenta un lato più lungo e due più corti, i lati più corti sono chiamati cateti, specialmente se il triangolo è rettangolo. La presenza di cateti indica che il triangolo ha un angolo retto, ovvero di 90 gradi, e i cateti sono i lati adiacenti a questo angolo. La relazione tra cateti e ipotenusa è fondamentale nello studio delle proprietà del triangolo rettangolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello rettangolo ha i cateti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Quello rettangolo ha i cateti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Triangolo

Per risolvere la definizione "Quello rettangolo ha i cateti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello rettangolo ha i cateti" conferma che la soluzione 'Triangolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Triangolo

T Torino R Roma I Imola A Ancona N Napoli G Genova O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello rettangolo ha i cateti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Triangolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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