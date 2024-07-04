Fu l organizzazione di Arafat

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu l organizzazione di Arafat

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Fu l organizzazione di Arafat' è 'Olp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLP

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu l organizzazione di Arafat" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu l organizzazione di Arafat". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fu l organizzazione di Arafat nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Olp

Per risolvere la definizione "Fu l organizzazione di Arafat", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu l organizzazione di Arafat" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Olp:

O Otranto L Livorno P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu l organizzazione di Arafat" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Organizzazione per la Liberazione della PalestinaSigla palestineseL organizzazione palestinese che fu fondata da Yasser ArafatFu Nobel per la pace con Arafat e PeresNe fu a capo ArafatNe fu a capo Yasser ArafatFu la prima organizzazione generale dei cattolici militanti italiani