Ne fu a capo Yasser Arafat

L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP; in arabo , Munaamat al-Tarir al-Filasiniyya) è un'organizzazione politica palestinese, considerata dalla Lega araba a partire dal 1974 la legittima «rappresentante del popolo palestinese». Fondata a Gerusalemme nel maggio 1964 da una riunione di 422 personalità nazionali palestinesi, a seguito di una precedente decisione della Lega araba, il suo obiettivo era la «liberazione della Palestina» attraverso la lotta armata. L'originale Statuto dell'OLP (del 28 maggio 1964) dichiarava che «la Palestina all'interno dei confini che esistevano al momento del

OLP

