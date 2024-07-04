Malattia sportiva

Home / Soluzioni Cruciverba / Malattia sportiva

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Malattia sportiva' è 'Tifo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIFO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Malattia sportiva" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Malattia sportiva". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Tifo? Il TIFO è una condizione che si manifesta quando si sviluppano infiammazioni o irritazioni muscolari legate a pratiche sportive intense. Questa reazione può causare dolore, gonfiore e disagio, rendendo difficile il movimento o l’attività fisica. È spesso collegato a sforzi eccessivi o a traumi, e richiede attenzione per evitare complicazioni. La cura e il riposo sono fondamentali per favorire la guarigione e prevenire ricadute.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Malattia sportiva nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tifo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Malattia sportiva" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Malattia sportiva" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tifo:

T Torino I Imola F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Malattia sportiva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Malattia che si manifesta maggiormente sugli spalti degli stadiLa malattia contagiosa negli stadiIl morbo degli stadiLa malattia sportivaMalattia infettiva oggi debellataAppassionata sportivaVigila sul regolare svolgimento di una competizione sportivaMalattia dei cereali causata da un fungo