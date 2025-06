Il morbo degli stadi nei cruciverba: la soluzione è Tifo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il morbo degli stadi' è 'Tifo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIFO

Perché la soluzione è Tifo? Il termine tifo indica un forte entusiasmo e passione per una squadra o un atleta, spesso manifestato con cori, striscioni e supporto incessante. La parola deriva dal greco typhos, che significa febbre, e suggerisce l'idea di un'irrefrenabile agitazione collettiva. Quando si parla di il morbo degli stadi, si fa proprio riferimento a questa contagiosa forma di entusiasmo che coinvolge i tifosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un grido che echeggia negli stadiIl Rossi che riempie gli stadiGli stadi d un processoInfestano gli stadi inglesiQuello più potente è a più stadi

T Torino

I Imola

F Firenze

O Otranto

