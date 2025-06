Il filosofo di Mileto nei cruciverba: la soluzione è Talete

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il filosofo di Mileto' è 'Talete'.

TALETE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Talete? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Talete.

Perché la soluzione è Talete? Talete di Mileto è stato uno dei primi filosofi della storia, noto per aver cercato di spiegare il mondo con ragionamenti razionali anziché mitologici. Considerato il padre del pensiero occidentale, ha contribuito a fondare la filosofia naturale, concentrandosi su temi come l'acqua come principio primario dell'universo. La sua intuizione ha aperto la strada alla scienza e alla ricerca filosofica moderna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Uno compagno dei Sette SaviIl savio di MiletoFilosofo e astronomo di MiletoIl grande filosofo di MiletoIl filosofo di Mileto noto per il teorema sulle parallele

La definizione "Il filosofo di Mileto"

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

E Empoli

L B L S E I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SILLABE" SILLABE

