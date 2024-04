La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il grande filosofo di Mileto. TALETE - ANASSIMANDRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Talete di Mileto (in greco antico: Ta, Thalês; Mileto, 640 a.C./625 a.C. circa – 548 a.C./545 a.C. circa) è stato un filosofo, astronomo e matematico greco antico. Da Aristotele in poi, Talete viene indicato come il primo filosofo della storia del pensiero occidentale che iniziò la ricerca della archè (), ossia del «principio», identificato empiricamente nell'acqua, da cui tutte le cose avrebbero avuto origine. In questa tradizione quindi egli è considerato come uno dei sette savi dell'antica Grecia e come primo «filosofo», intendendo con questo termine colui che per primo si occupò delle scienze naturali, matematiche, astronomiche. ...

presocratici m pl

(filosofia) plurale di presocratico Talete ed Anassimandro furono due filosofi presocratici

le ricerche effettuate dai presocratici tra il VI e il V secolo a.C. costituiscono le prime indagini filosofiche di cui si ha testimonianza in occidente

Sillabazione

pre | so | crà | ti | ci

Etimologia / Derivazione

deriva da presocratico