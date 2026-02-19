Il tiranno di Mileto la cui insurrezione causò le guerre persiane

SOLUZIONE: ARISTAGORA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il tiranno di Mileto la cui insurrezione causò le guerre persiane" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tiranno di Mileto la cui insurrezione causò le guerre persiane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Aristagora? Aristagora, originario di Mileto, è famoso per aver guidato una rivolta contro il dominio persiano nella sua città. La sua insurrezione rappresentò un momento cruciale che portò allo scoppio delle guerre persiane, segnando un punto di svolta nelle relazioni tra le città greche e l’Impero persiano. La sua azione, motivata dalla volontà di liberare la polis dalla dominazione straniera, ebbe ripercussioni durature sul mondo antico. La figura di Aristagora resta così associata a quell’epoca di conflitti e di lotte per l’indipendenza.

Le 10 lettere della soluzione Aristagora:

