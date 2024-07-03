Una statua priva delle braccia

SOLUZIONE: TORSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una statua priva delle braccia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una statua priva delle braccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Torso? Il termine si riferisce alla parte centrale del corpo umano o di un oggetto, spesso rappresentata senza le estremità come braccia o gambe. Quando si parla di una scultura senza le braccia, si fa riferimento alla sezione che comprende il petto e l'addome. In molte opere d'arte o rappresentazioni, questa parte diventa simbolo di forza o di vulnerabilità. La figura priva di arti superiori si evidenzia proprio nel suo tronco.

Per risolvere la definizione "Una statua priva delle braccia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una statua priva delle braccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Torso:

T Torino O Otranto R Roma S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una statua priva delle braccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

