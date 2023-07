Priva di copertura per le braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva di copertura per le braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SMANICATA

Significato/Curiosita : Priva di copertura per le braccia

Strutturale della copertura. nel periodo romanico iniziò la graduale sostituzione, nella copertura delle chiese, delle capriate con le volte, prima nelle... In palestra ma anche come indumento estivo informale, è la maglietta smanicata, che consiste in una t-shirt privata completamente delle maniche, in modo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Priva di copertura per le braccia : priva; copertura; braccia; È priva ta in un film con Jamie Foxx; Togliere priva re; Scarsità priva zione; priva di indumenti; Società di trasporti priva ti; La copertura del circo; Una copertura per eventi; copertura più esterna di un cuscino; copertura sottile e opaca; Rivestimento in tessuto, copertura ; Libero esercizio di braccia te; Si dànno abbraccia ndo; L isola che ricorda una Venere senza braccia ; Sollevare con le braccia ; Ossa delle braccia ;

