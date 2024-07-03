Lo è la salamandra

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è la salamandra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è la salamandra' è 'Anfibio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANFIBIO

Perché la soluzione è Anfibio? La salamandra è un piccolo animale che vive sia in acqua che sulla terra, appartenente al gruppo degli anfibi. Questi creature sono note per la loro pelle umida e per la capacità di adattarsi a diversi ambienti umidi. La loro presenza indica spesso ambienti naturali sani e ricchi di biodiversità. Con il loro aspetto particolare, rappresentano un esempio di adattamento tra il mondo acquatico e terrestre.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è la salamandra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la salamandra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è la salamandra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anfibio

Se la definizione "Lo è la salamandra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la salamandra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Anfibio:

A Ancona N Napoli F Firenze I Imola B Bologna I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la salamandra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acquaPuò stare sia in acqua che a terraUno scarpone impermeabileLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è PaperinoLo desta ciò che manca