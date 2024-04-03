Uno scarpone impermeabile

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno scarpone impermeabile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno scarpone impermeabile' è 'Anfibio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANFIBIO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Anfibio? Un anfibio è un animale che può vivere sia in ambienti acquatici che terrestri, adattandosi a diverse condizioni di umidità e temperatura. La sua capacità di muoversi tra acqua e terra richiede caratteristiche specifiche, come pelle permeabile e arti adatti al nuoto e alla corsa. Questa adattabilità permette all’anfibio di sfruttare risorse di entrambi gli ambienti. La presenza di uno scarpone impermeabile nel contesto delle attività all’aperto permette di affrontare terreni umidi senza bagnarsi, favorendo la mobilità in condizioni variabili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno scarpone impermeabile". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Uno scarpone impermeabile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anfibio

Quando la definizione "Uno scarpone impermeabile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno scarpone impermeabile" conferma che la soluzione 'Anfibio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Anfibio

A Ancona N Napoli F Firenze I Imola B Bologna I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno scarpone impermeabile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anfibio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Mezzo di trasporto che viaggia su terra e acquaLo è la salamandraPuò stare sia in acqua che a terraCopertura impermeabileIl tipico cappotto verde impermeabileSacco impermeabileOperazione che rende impermeabile un natanteUn classico impermeabile inglese ing