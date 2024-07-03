Piccola carta topografica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piccola carta topografica' è 'Piantina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANTINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccola carta topografica" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccola carta topografica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Piantina? Una piantina è una rappresentazione ridotta di un'area geografica, come una mappa dettagliata di un quartiere o di un edificio. Serve a orientarsi e a conoscere le caratteristiche principali del luogo. Solitamente, evidenzia strade, edifici e punti di interesse fondamentali, facilitando la navigazione e la comprensione dello spazio. È uno strumento utile per chi desidera muoversi con facilità e pianificare i propri spostamenti.

Piccola carta topografica nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Piantina

La definizione "Piccola carta topografica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccola carta topografica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Piantina:

P Padova I Imola A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccola carta topografica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

