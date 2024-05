Significato della soluzione per: Una nutriente piccola lastra avvolta in carta stagnola

Sostantivo

Una tavoletta di cioccolato, barretta di cioccolato o lastra di cioccolato è un dolce confezionato che consiste in cioccolato temperato e opportunatamente raffreddato in uno stampo, presentato in un pezzo solido e solitamente avvolto in un foglio di alluminio o carta. Spesso si tratta di un parallelepipedo rettangolo, di dimensioni e peso variabili generalmente tra gli 80 e i 200 grammi, formato da un numero variabile di quadrati stampati che ne facilitano la rottura.

tavoletta f (pl.: tavolette)

oggetto normalmente rettangolare: detto di un ripiano o di un tavolo o di una forma di legno nelle mensole, oppure di una barretta di cioccolato, di un ripiano per stirare, la tavola del water, asse voglio mangiare l'intera tavoletta di cioccolato diminutivo di tavola, un oggetto piccolo con forma rettangolare

Sillabazione

ta | vo | lét | ta

Pronuncia

IPA: /tavo'letta/

Etimologia / Derivazione

diminutivo di tavola

Sinonimi

assicella, listello, tabella, riquadro, pannello

(di prodotti alimentari o farmaceutici) panetto, stecca

panetto, stecca tabloide, sedile del wc

Proverbi e modi di dire