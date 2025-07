Cartina di un edificio nei cruciverba: la soluzione è Piantina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cartina di un edificio' è 'Piantina'.

PIANTINA

Curiosità e Significato di Piantina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Piantina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Piantina? Una piantina è una rappresentazione grafica in scala di un edificio o di un ambiente, che mostra la disposizione delle stanze e degli spazi. È uno strumento utile per orientarsi, progettare o ristrutturare gli spazi interni. In parole semplici, è come una mappa dettagliata di un edificio vista dall'alto, fondamentale per capire come è strutturato e come muoversi al suo interno.

Come si scrive la soluzione Piantina

La definizione "Cartina di un edificio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N O E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PONTE" PONTE

