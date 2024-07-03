Per i Francesi è il 14 luglio

SOLUZIONE: FESTA NAZIONALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per i Francesi è il 14 luglio" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per i Francesi è il 14 luglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Festa Nazionale? Il 14 luglio rappresenta un momento di grande orgoglio e unità per la Francia, commemorando un evento che ha segnato la nascita di una nazione libera e sovrana. In questa giornata si celebrano valori come la libertà, l’uguaglianza e la fraternità attraverso parate, fuochi d’artificio e manifestazioni pubbliche. È un’occasione per riflettere sulle radici storiche del paese e rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini. La festa nazionale è un momento di gioia condivisa in tutta la nazione.

Se la definizione "Per i Francesi è il 14 luglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per i Francesi è il 14 luglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Festa Nazionale:

F Firenze E Empoli S Savona T Torino A Ancona N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per i Francesi è il 14 luglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

